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1 июля, 10:52

Россиянин за рулём грузовика потерял сознание после укуса шершня и едва не разбился

Amur Mash: В Приморье мужчина потерял сознание и попал в ДТП после укуса шершня

В Приморском крае водитель грузового автомобиля потерял управление и врезался в столб. Причиной аварии стал укус шершня, после которого мужчина потерял сознание, сообщает Amur Mash.

Пострадавший из-за укуса шершня в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Пострадавший из-за укуса шершня в Приморье. Фото © Telegram / Amur Mash

Возле разбитого грузовика прохожие нашли потерявшего сознание мужчину. Не теряя времени, они обратились за помощью в соседний населённый пункт. Фельдшер, прибыв на место, мгновенно диагностировала отёк Квинке. Благодаря введению антигистаминных и гормональных препаратов удалось остановить опасную аллергическую реакцию и спасти водителя. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали.

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А ранее Life.ru рассказывал трагичную историю о мужчине из США, который неожиданно потерял сознание за рулём автомобиля. Машина слетела с проезжей части и вспыхнула. Будучи заблокированным в горящем салоне, американец получил ужасающие ожоги и провёл три месяца в медикаментозной коме. Ему понадобилась пересадка кожи лица.

Обложка © Freepik / wirestock

Мария Любицкая
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