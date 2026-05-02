Трампа атаковала назойливая пчела во время вопроса про Иран
Президент США Дональд Трамп подвергся атаке пчелы во время общения с журналистами на территории Белого дома. Инцидент произошёл в пятницу.
Злая пчела напала на Трампа. Видео © X / atrupar
В тот момент главе государства задали очередной вопрос про Иран. Дважды отогнав пчелу, он воскликнул: «Это была злая пчела!»
На территории резиденции установлено несколько ульев. Последний из них, выполненный в форме самого Белого дома, появился в конце апреля по инициативе первой леди Мелании Трамп. Эксперт по пчеловодству Майкл Буш рассказал, каким на вкус будет мёд от «президентских» пчёл.
