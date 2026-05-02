Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 03:05

Трампа атаковала назойливая пчела во время вопроса про Иран

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Президент США Дональд Трамп подвергся атаке пчелы во время общения с журналистами на территории Белого дома. Инцидент произошёл в пятницу.

Злая пчела напала на Трампа.

В тот момент главе государства задали очередной вопрос про Иран. Дважды отогнав пчелу, он воскликнул: «Это была злая пчела!»

На территории резиденции установлено несколько ульев. Последний из них, выполненный в форме самого Белого дома, появился в конце апреля по инициативе первой леди Мелании Трамп. Эксперт по пчеловодству Майкл Буш рассказал, каким на вкус будет мёд от «президентских» пчёл.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar