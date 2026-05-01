Не «неправильные» пчёлы: Каким может быть мёд из улья, которым Трамп хвастался Карлу III

Мёд, который дают пчёлы с территории Белого дома, может иметь сложный и слегка цветочный вкус из-за разнообразия городских растений в американской столице. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт по пчеловодству, автор книг по теме Майкл Буш.

По словам специалиста, в любом городе достаточно цветущих растений, которые цветут в разное время, и пчёлы обычно чувствуют себя там хорошо.

«Мой городской мёд обычно был сложным и отчасти цветочным по вкусу», — сказал Буш, отвечая на вопрос о возможном качестве продукта с лужаек резиденции американского президента.

Эксперт выразил уверенность, что Вашингтон пригоден для содержания медоносных пчёл при правильном уходе. Он также заявил, что работа служб безопасности и частые мероприятия не повлияют на жизнь насекомых, если только улей не расположен прямо в зоне активного перемещения людей.

«Пчёлы будут жить где угодно при определённой плотности. Если они находятся в улье, ими легко управлять, а при возникновении проблем можно легко заменить пчелиную королеву. Да, любое городское, пригородное или сельское место подходит. Я держал пчёл в городах полвека», — добавил Буш.

Напомним, в ходе недавнего визита британского монарха Карла III и его супруги Камиллы в Вашингтон, президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп подготовили для гостей сюрприз: после чая королевскую чету проводили на южный газон Белого дома, где их вниманию предстал новенький пчелиный домик. Это сооружение ручной работы — миниатюрная копия президентской резиденции, которая пополнила собой так называемый «кухонный огород» — место, где традиционно выращивают зелень и овощи к столу первой семьи.