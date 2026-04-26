Пасека у крыльца Белого дома: Мелания Трамп заделалась пчеловодом из-за короля Британии

В Вашингтоне запахло мёдом – и это не фигура речи. 24 апреля 2026 года Белый дом официально объявил о расширении программы пчеловодства, а Мелания Трамп лично проконтролировала установку нового улья в виде миниатюрной копии той самой резиденции, где она живёт. Игрушечный Белый дом на Южной лужайке – теперь дом для десятков тысяч трудяг-пчёл.

На Южной лужайке появился улей-копия Белого дома.

Это не каприз, а продуманная дипломатия. Дело в том, что в гости к чете Трампов вот-вот пожалуют король Карл III с королевой Камиллой – известные фанаты пасечного дела. У самого монарха в Хайгроув-хаус живут аж три пчелиные семьи. Так что новоселье улья – явный жест внимания к британским гостям.

Кстати, пчёлы в Белом доме – не новинка. Два улья работают с 2009 года, выдавая до 100 кг мёда в год. Новый домик добавит ещё почти 14 кг, а в пик сезона общая популяция крылатых помощников перевалит за 70 тысяч.

