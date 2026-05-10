10 мая, 09:06

Пропавшая фура с агрессивными пчёлами-нелегалами месяц колесит по России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuttelvaserova Stuchelova

В Россию из Узбекистана ввезли партию пчёл, которые исчезли по пути на обязательную санитарную обработку. Об инциденте сообщил телеграм-канал SHOT.

В начале апреля грузовик с 1728 особями пересёк границу через пункт пропуска в Астраханской области. Далее транспорт должен был проследовать в карантинную зону в Курганской области, однако до места назначения так и не добрался.

Выяснилось, что точка в курганской деревне технически не готова к приёму такого груза. Там попросту отсутствуют ульи и необходимое оборудование для проведения процедур. Местные жители подтвердили, что принимать южных насекомых никто и не планировал.

Обеспокоенные пасечники уже обратились в прокуратуру и МВД. Параллельно общественники направили запрос в Россельхознадзор. Сейчас пропавшую машину вместе с водителем разыскивают по всей стране.

Пчёлы из Средней Азии часто выступают скрытыми носителями опасных инфекций и паразитов. Если не контролировать их ввоз, это грозит массовой гибелью местных семей и ставит под удар производство мёда в целых регионах.

Эти насекомые отличаются злобным и агрессивным поведением. Их укусы способны спровоцировать сильный отёк, вплоть до анафилактического шока.

Употребление же мёда с нелегальных пасек несёт риск заражения сальмонеллёзом и другими заболеваниями. Розыскные мероприятия продолжаются.

Никита Никонов
