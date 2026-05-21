«Природный антибиотик»: Названы дары пчёл, намного полезнее мёда

Пчёлы производят 11 разных продуктов, и мёд, будучи самым популярным, находится по своей ценности на самой низкой строчке, каждый последующий дар насекомых будет полезнее для человека, но и сложнее в сборе, рассказала «Вечерней Москве» пчеловод Ольга Кулажонок.

По её словам, пыльца и перга — это чистая польза трав и растений. Ими лечили ещё наши бабушки и дедушки. Забрусом в старину снимали зубную боль. Прополис считается «природным антибиотиком», который полезен при ангине, боли в горле, насморке и кашле.

Кстати, мёд при нагревании теряет значительную часть полезных свойств. Причина кроется в его химическом составе и реакции активных веществ на высокую температуру.