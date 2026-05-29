Укусил комар — а в глазу вырос червь: В Роспотребнадзоре рассказали, как этого избежать

Единичные случаи дирофиляриоза в России регистрируются каждый год, однако говорить о росте заболеваемости этим паразитарным недугом не приходится — показатели остаются в пределах среднемноголетних значений, а осложнений у пациентов не выявлено. Официальную статистику и комментарии по этому поводу опубликовал Роспотребнадзор в своём канале на платформе «Макс».

«В случае подозрения на дирофиляриоз очень важно обращаться за медицинской помощью, поскольку такие заболевания требуют настороженности», —отмечено в тексте.

В Роспотребнадзоре обратили внимание граждан на то, что в тёплые месяцы года необходимо придерживаться ряда правил, чтобы уберечься от инфекционных и паразитарных недугов, распространяемых кровососущими насекомыми. В частности, требуется в обязательном порядке оборудовать окна, балконы и двери москитными сетками, внутри жилых помещений применять фумигаторы, ультразвуковые отпугиватели и аэрозольные средства, а также не позволять комарам размножаться возле частных домов и на садовых участках — для этого нельзя держать открытые бочки, вёдра и прочие ёмкости с водой. Людям, которые отправляются за город или на природу, советуют наносить репелленты, а хозяевам домашних питомцев — обязательно прогонять паразитов у своих собак и кошек в весенне-летний период.

Как пояснили в ведомстве, дирофиляриоз — это природно-очаговая паразитарная инфекция, переносимая комарами и типичная для зон с жарким и сырым климатом. Человек заражается после укуса насекомого семейства Culicidae, в котором созревали личинки гельминтов.

Болезнь поражает подкожную клетчатку, слизистые и глазную конъюнктиву, отличается долгим скрытым периодом. Главные источники заражения комаров — больные собаки и кошки, реже дикие звери. Избавиться от паразита можно только хирургически, поскольку его необходимо полностью удалить из организма.

Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали российские регионы, где дирофиляриоз встречается чаще всего. Эндемичные зоны находятся на юге: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский край вместе с Севастополем. Единичные эпизоды заражения фиксируют также в центре и на севере страны — в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и в Мордовии. Ведомство на постоянной основе мониторит процент комаров-носителей дирофилярий, а затем на базе этих сведений запускает комплекс противоэпидемических мер: уменьшение популяции личинок и взрослых крылатых особей, санитарно-технические обработки и разъяснительную деятельность среди граждан.

Ранее сообщалось, что в центральной части России и на юге страны отмечен резкий рост случаев дирофиляриоза. Переносчиком этого паразитарного недуга выступают комары. Биологический механизм таков: насекомое сперва инфицируется, укусив домашнего питомца. После этого комар становится переносчиком: внедряет личинок дирофилярий человеку. Оказавшись внутри, паразит начинает движение по тканям, вызывая у носителя болезненные симптомы и воспаления.