«Синдром упущенного лета»: Как страх провести отдых «бездарно» загоняет в кредиты

Отпускной контент в соцсетях и бесконечное сравнение чужого отдыха со своим провоцируют у людей синдром упущенного лета. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

В комментарии «Москве 24» эксперт отметил, что для жителей России это состояние особенно характерно, ведь в наших широтах тёплый сезон — пора долгожданная. Едва он наступает, мгновенно включается тревога: три месяца могут пройти бездарно, а всё интересное пройдёт мимо.

Ситуацию усугубляют ленты соцсетей с чужими путешествиями. В сознании разрозненные кадры слипаются в единый массив, и человек начинает соревноваться не с конкретным знакомым, а с десятками и сотнями незнакомцев. В результате перестаёт хватать всего: хочется успеть и в Петербург, и на Бали, и на сапы, и на яхту.

На этом фоне даже уютный вечер в кругу близких начинает казаться провалом. Возникает паника: лето утекает, загар недостаточный, поездок мало, надо быть продуктивнее. Отдых превращается в беготню и очередной пункт в списке обязательных задач, отметил специалист.

Самбурский предупредил, что при таком подходе есть риск не только загнать себя ещё сильнее, но и залезть в долги, поскольку страх упустить момент подталкивает к необдуманным тратам. Чтобы избежать ловушки, психолог советует усвоить: психике вовсе не нужен KPI по числу шашлыков и экскурсий. Для восстановления требуются телесное удовольствие и ощущение, что вас наконец-то перестали «пинать». Порой достаточно посидеть у фонтана, глядя в небо, а не в телефон.

Также эксперт рекомендует ежедневно возвращать себе чувство лета через маленькие приключения, доступные только в этот сезон, — например, поехать на работу через парк на велосипеде. И главное — избавиться от идеи отдыхать «всем назло» ради снимков, которые всех поразят. Такой подход лишь накаляет отношения с окружающими и делает отпуск изнурительным трудом, тогда как истинная цель — забота о себе, полноценное восстановление сил и простые приятные впечатления.

Ранее эксперт по потребительскому поведению платёжного сервиса Юлия Тарасова предупредила, что многие россияне после отпуска впадают в крайность и начинают безжалостно урезать себя в расходах, словно наказывая за перерасход. Однако тотальный отказ от привычных мелочей и даже нужных покупок в перспективе лишь провоцирует новые импульсивные траты. Вместо жёстких лишений она советует воспринимать поездку как заложенную в годовой бюджет статью, а возвращение к финансовому равновесию — как плавный процесс, в рамках которого разумнее временно сократить число необязательных приобретений.