«Шведский стол» похудеет: В Турции могут сократить выбор алкоголя и блюд в системе «всё включено»

Турецкие отели, работающие по системе «всё включено», могут ограничить выбор алкогольных напитков из-за растущих затрат и высокой инфляции. Такое предположение высказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Ранее турецкие власти заверяли, что существенных изменений в системе «всё включено» на курортах не ожидается, однако отметил, что туристическая отрасль готовит новые маркетинговые стратегии для поддержания спроса. Эрчин подчеркнул, что инфляция существенно увеличила операционные расходы отелей.

«Поскольку курс иностранных валют в Турции растет не так быстро, как инфляция, цены в туризме в долларовом выражении остаются высокими. По сравнению с зарубежными направлениями это делает Турцию дорогим туристическим направлением», — пояснил специалист в беседе с РИА «Новости».

Эксперт подчеркнул, что полный отказ от концепции «всё включено» в турецких курортных отелях маловероятен. Тем не менее, рассматриваются такие изменения, как возможное сокращение ассортимента алкоголя. Кроме того, обсуждается уменьшение разнообразия блюд на шведском столе или оптимизация штата обслуживающего персонала.

Ранее сообщалось, что поездки в Турцию для российских туристов в 2026 году заметно подорожали. По сравнению с июнем прошлого года стоимость пакетных предложений увеличилась в среднем на 10–20%.