Отпуск превращается в роскошь: Отдых в Турции подорожал сразу на 20%

Поездки в Турцию для российских туристов в 2026 году заметно подорожали. По сравнению с июнем прошлого года стоимость пакетных предложений увеличилась в среднем на 10–20%, пишет Mash Money.

Сильнее всего рост цен ощутили путешественники, выбирающие бюджетные варианты отдыха. Если год назад такие путёвки из Москвы стоили около 40–50 тысяч рублей на человека, то теперь их цена достигает 51–60 тысяч.

Подорожали и стандартные предложения на 7–9 ночей. Средняя стоимость таких поездок выросла с 70–80 тысяч до 80–95 тысяч рублей на человека.

Пакеты по системе «всё включено» также прибавили в цене. Сейчас за такой отдых туристам приходится платить от 80 до 100 тысяч рублей и более, тогда как летом 2025 года аналогичные варианты обходились в 75–90 тысяч.

Заметно выросли расходы и на семейный отпуск. Поездка на двоих с размещением в отеле категории 4–5 звёзд теперь стоит в среднем 170–220 тысяч рублей против 140–180 тысяч годом ранее.

Наиболее востребованные курорты — Анталья, Кемер и Алания — также стали дороже. Хороший пакетный тур на одного отдыхающего сейчас оценивается в 80–95 тысяч рублей, тогда как прошлым летом аналогичные предложения можно было найти за 70–80 тысяч.

Эксперты связывают рост стоимости отдыха с увеличением расходов на авиаперевозки, размещение и туристическую инфраструктуру.

Ранее директор по продажам туркомпании Сергей Самохвалов назвал Белоруссию и Абхазию самыми доступными направлениями для туристов (5–7 тысяч рублей в сутки на семью), тогда как Турция и Египет значительно дороже. Также он отметил популярность Узбекистана, где неделя обойдётся в 70–80 тысяч рублей, и добавил, что короткие туры по России выгодны, но длительный отдых внутри страны проигрывает зарубежным альтернативам.