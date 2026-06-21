Россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске

Привычка заглядывать в рабочие мессенджеры на отдыхе — это не признак ответственности, а проявление цифровой тревожности. Так мозг пытается удержать иллюзию контроля через постоянную доступность, пояснила врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

В комментарии РИАМО специалист предложила четыре шага, которые помогут разорвать этот порочный круг. Первое — ещё до начала отдыха согласовать с коллегами протокол связи. Чёткие договорённости сами по себе снижают фоновое напряжение.

Второй шаг — полностью удалить служебные приложения с личного телефона. Если корпоративные правила этого не позволяют, достаточно выставить режим «Не беспокоить», настроив фильтр по контактам.

Третий этап Крашкина называет поведенческой экспозицией. В первые несколько часов тревога будет нарастать, однако затем нервная система адаптируется, и наступает естественное привыкание.

Наконец, компульсивную привычку скроллить чаты следует заменить телесной регуляцией. Поможет диафрагмальное дыхание по схеме 4-7-8 или обычная 15-минутная прогулка. Это активирует парасимпатический отдел нервной системы, ответственный за расслабление.

Врач подчеркнула, что отпуск — это медицинская профилактика выгорания. Если же навязчивое желание проверять уведомления сохраняется дольше двух недель, требуется очная консультация.

К слову, исследование показало, что привычка ежедневно писать «Доброе утро» в общий чат связана с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно соблюдает этот ритуал, демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще коллег, игнорирующих подобную традицию.