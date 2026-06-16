Присмотритесь к соседям: Куда поехать в отпуск, если хочется увидеть мир, но денег в обрез

Если говорить о бюджетных вариантах для туристов, то ближайшие соседи — Белоруссия и Абхазия — остаются самыми доступными направлениями. Такую оценку дал директор по продажам туристической компании Сергей Самохвалов.

В эфире радио Sputnik он рассказал, что сутки пребывания в этих странах обойдутся семье примерно в пять-семь тысяч рублей. Совершенно иной уровень затрат ждёт туристов в Турции и Египте, которые постоянно соперничают между собой. Эксперт подчеркнул, что Египет готов предложить массу впечатлений, а Красное море с его подводным миром трудно заменить чем-либо иным — разве что Мальдивами, но те окажутся в два-три раза дороже.

В топе популярных направлений у россиян также значится Узбекистан. Республика серьёзно вложилась в продвижение туризма, разработку маршрутов и подготовку гостиничной базы. Самохвалов привёл расчёты: нормальная экскурсионная программа стартует примерно от 20 тысяч рублей на человека, а с учётом билетов, трансфера и проживания неделя обойдётся в районе 70-80 тысяч — сумма, по его мнению, вполне приемлемая.

Говоря о внутреннем туризме, специалист отметил, что в России набирают обороты туры выходного дня. Появляются новые отели и рестораны, активно развивается гастрономическое направление. Да, здесь всё выгодно, но ненадолго, предупредил он. Как только семья начинает считать бюджет на неделю, а лучше на две, российский отдых проигрывает зарубежным альтернативам.

Ранее в Ассоциации туроператоров России озвучили стартовые расценки на пакетные туры в Турцию с системой «всё включено»: июльский отдых на десять ночей с вылетом из Москвы при условии бронирования в июне обойдётся паре минимум в 120 тысяч рублей. В эту сумму укладываются бюджетные четырёхзвёздочные гостиницы и ультрабюджетные пятизвёздочные, ценовой коридор по таким вариантам простирается примерно от 120 до 185 тысяч.