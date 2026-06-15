Китайский Хайнань стал одним из главных курортов для россиян

Туристический поток из России на китайский остров Хайнань вырос на 67,4% с начала года. За первые пять месяцев 2026 года курорт посетили 308 тысяч россиян. Об этом сообщил представитель департамента культуры и туризма острова Сун Ши.

По его словам, каждый месяц власти фиксируют устойчивый рост числа туристов из России. Только в мае на остров прибыли 66,4 тысячи россиян, что значительно превышает показатели прошлого года.

«Каждый месяц 2026 года мы получаем заметный прирост по российскому турпотоку. В частности, в марте Хайнань посетили 75,9 тыс. российских туристов, что на 73,6% больше, чем годом ранее, а в апреле – 76,6 тыс., на 67,7% больше год к году», – отметил Сун Ши.

Представитель туристического ведомства заявил, что власти рассчитывают установить новый рекорд по итогам года. В 2026 году остров планирует принять до 700 тысяч туристов из России. В качестве одного из факторов роста он назвал продление безвизового режима для россиян.

По данным туристической отрасли, спрос также поддерживают расширение гостиничной базы и снижение стоимости отдыха в летний сезон. В июне стоимость тура на двоих с перелётом и проживанием в четырёхзвёздочном отеле начинается от 118 тысяч рублей за 10 ночей.

Сейчас Хайнань остаётся одним из самых востребованных пляжных направлений среди российских туристов в Китае. Местные власти продолжают развивать туристическую инфраструктуру и открывать новые объекты для отдыха.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил серьёзное изменение мировой туристической карты к 2045 году. По его оценке, из-за роста температуры традиционные курорты вблизи экватора, включая Бали, Мальдивы и Таиланд, могут потерять часть туристов. Учёный считает, что комфортный пляжный отдых постепенно будет смещаться севернее. В числе перспективных направлений он назвал российский Дальний Восток, а также отдельные районы Китая и Корейского полуострова. По мнению специалиста, в будущем туристы будут чаще выбирать более прохладные регионы вместо территорий с экстремальной жарой.