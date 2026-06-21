Турция «сдулась»: Знаменитые курорты закрывают кафе и бары из-за отсутствия русских туристов

На турецких курортах начали закрываться кафе, бары и магазины, потому что туристов из России стало заметно меньше. Об этом сообщает SHOT.

В Турции пустеют пляжи и закрываются заведения из-за нехватки россиян. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, предприниматели в Турции уже заметили спад потока отдыхающих из РФ. Сильнее всего это бросается в глаза в Анталье. За первое полугодие через местный аэропорт прошло 711 тысяч человек — это на 10% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Владельцы отелей готовы сбивать цены на июль и август, лишь бы привлечь больше гостей. По их словам, ещё недавно в июне пляжи и гостиницы были переполнены, а сейчас отдыхающих почти не осталось. На шезлонгах загорают единицы, а в заведениях прямо говорят, что клиентов нет. Один из самых известных курортов — «Клеопатра» — и вовсе стоит пустым.

Президент Ассоциации отельеров Антальи, Хюсейн Дегирменджи, охарактеризовал первую половину года как беспрецедентный провал за всё время существования туристического сектора. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала обвальное падение бронирований. Последовавшая за этим стагнация рынка привела к тому, что многие заведения общепита и торговые точки не выдержали удара в низкий сезон и окончательно прекратили работу.

А ранее в Турции предупредили о готовящемся серьёзном снижении цен на отдых. Гостиничный бизнес страны планирует масштабно пересмотреть стоимость проживания из-за падения интереса путешественников и растущей конкуренции с другими курортами Средиземноморья. Как пояснил представитель ассоциации TÜRSAB Нихат Юзбашы, отелям приходится быстро подстраиваться под рынок и обсуждать максимальное снижение цен.