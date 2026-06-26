Филиппины могут ввести безвиз для россиян и запустить прямые рейсы

Филиппины рассматривают возможность полного отказа от виз для граждан России. Параллельно обсуждается запуск прямого авиасообщения между странами. Об этом стало известно SHOT.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший о безвизе для россиян. Видео © Telegram / SHOT

«Знаете, если это что-то значит, мы сделали это с Индией, мы сделали это с Китаем, если это то, что, по нашему мнению, принесет пользу как России, так и Филиппинам, я не понимаю, почему бы и нет. Сейчас это стало методом, в порядке вещей. И мы бы очень хотели увеличить наш туристический поток. Так что, возможно, в будущем мы сможем обратить на это внимание», — отметил Маркос – младший.

Сейчас прорабатывается вопрос организации прямых рейсов между Россией и Филиппинами. Схожую работу ведут и перевозчики с филиппинской стороны, готовясь к возможному росту пассажиропотока. В приоритете у туристов остаются популярные курортные направления, включая Боракай и Эль-Нидо. Эти локации традиционно привлекают отдыхающих пляжами, дайвингом и возможностями для сёрфинга.

Филиппинский лидер Фердинанд Маркос — младший отметил, что расширение туристических правил может принести пользу экономике страны и упростить обмен между государствами. Сейчас граждане России могут находиться на Филиппинах без визы до 30 дней. При этом интерес к направлению стабильно растёт уже несколько лет.

По статистике, поток туристов из России достигает десятков тысяч человек в год. В прошлом году страна вошла в число крупнейших въездных рынков для филиппинского туризма. Основной интерес у путешественников связан с пляжным отдыхом, подводным плаванием, сёрфингом и экотуризмом.