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8 июня, 04:38

Россия готовит отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Southern Wind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Southern Wind

Россия планирует отменить визовый режим с Кувейтом, Малайзией и Индонезией в 2026 году. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Чиновник поделился информацией на Петербургском международном экономическом форуме.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем ещё Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», приводит слова Кондратьева ТАСС.

Руководитель департамента выразил надежду на активное продолжение работы по линии Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты продолжат обговаривать международные соглашения об отмене виз.

Россиян могут пустить без виз ещё в три страны
Россиян могут пустить без виз ещё в три страны

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также сообщал о переговорах по полной отмене виз с Бахрейном, Индонезией, Малайзией и Кувейтом. Российская сторона обсуждает упрощение въезда для организованных туристических групп из Вьетнама и Индии.

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Лия Мурадьян
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