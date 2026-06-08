Россия готовит отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом в 2026 году

Россия планирует отменить визовый режим с Кувейтом, Малайзией и Индонезией в 2026 году. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Чиновник поделился информацией на Петербургском международном экономическом форуме.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем ещё Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — приводит слова Кондратьева ТАСС.

Руководитель департамента выразил надежду на активное продолжение работы по линии Министерства иностранных дел РФ. Дипломаты продолжат обговаривать международные соглашения об отмене виз.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также сообщал о переговорах по полной отмене виз с Бахрейном, Индонезией, Малайзией и Кувейтом. Российская сторона обсуждает упрощение въезда для организованных туристических групп из Вьетнама и Индии.