Кузбасский админ «наследил» в мессенджере и получил 12 лет за экстремизм

Жителя Прокопьевска приговорили к 12 годам лишения свободы по делам об участии в запрещённой террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд признал 24-летнего мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая участие в деятельности террористической организации, публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и реабилитацию нацизма с использованием интернета. По данным следствия, с 2023 года житель Кузбасса состоял в националистической организации, которая признана террористической и запрещена на территории России.

Более года мужчина, как установили следователи, занимался администрированием канала в одном из мессенджеров. Там он размещал материалы, которые, по версии суда, пропагандировали деятельность запрещённого объединения и оправдывали его действия. Кроме того, в публикациях канала содержались призывы к подписчикам присоединяться к этой организации.

Следствие также установило, что осуждённый разместил изображение человека с георгиевской лентой и сковородой, а также фотографию лидера запрещённой структуры в форме ветерана Великой Отечественной войны. В СК заявили, что таким образом были осквернены символы воинской славы России.

Противоправную деятельность мужчины выявили сотрудники региональных подразделений ФСБ и МВД. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о выявлении партии испанской керамической плитки, внутри которой находились 35 FPV-дронов. Беспилотники были оснащены системами управления канадского производства, устойчивыми к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, а также боевыми частями с взрывчатым веществом иностранного производства.