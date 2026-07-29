ФСБ: Спецслужбы Украины через бот «Дайвинчик/Leo»* вовлекают россиян в теракты

Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодёжной среде чат-бота мессенджера «Telegram» — «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»* для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путём обмана и психологической обработки.

Спецслужбы Украины через бот «Дайвинчик/Leo»* вовлекают россиян в теракты. Видео © ЦОС ФСБ России

В результате совместных с МВД и СК России мероприятий, начиная с июля 2025 года в Московском регионе, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашской Республике, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях задержаны 46 граждан Российской Федерации в возрасте от 12 до 22 лет, являвшихся пользователями указанного telegram-сервиса, совершивших по заданиям украинских спецслужб вооружённые нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также выполнявших функции курьеров, при доставке денежных средств обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на контролируемые противником счета.

Установлено, что сотрудники спецслужб Украины посредством telegram-сервиса знакомств «Дайвинчик»* под видом девушек вступали в онлайн-контакт с российскими молодыми людьми, которые в развитие романтических отношений присылали геолокацию желаемого места встречи, как правило, в крупном торговом центре либо вблизи социально значимого объекта, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.

В дальнейшем через зарубежные мессенджеры с указанными лицами связывались представители украинских спецслужб, выдававшие себя за сотрудников российских правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Лже-правоохранители сообщали, что направленные денежные средства поступили на счета Вооружённых сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. После этого, обманутых и запуганных граждан, неспособных в результате психологического давления критически оценить ситуацию, под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли к совершению вооруженных нападений и поджогов, якобы, в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств и участия в иных «псевдо-оперативных мероприятиях».

По фактам совершённых преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ. Их исполнителям, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в соответствии с законодательством Российской Федерации. С учётом тяжести совершенных преступлений им грозят длительные сроки лишения свободы.

23 декабря 2025 года чат-бот мессенджера «Telegram» «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья»* внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора на основании того, что в нём содержится информация, относящаяся к категории: детская порнография и ЛГБТ**-пропаганда.

Вместе с тем указанная запрещённая информация в нарушение российского законодательства администрацией «Telegram» не удалена, равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которой стали многочисленные жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб.

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