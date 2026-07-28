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28 июля, 11:18

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего в Белгороде теракт

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Белгороде. Обложка © Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Белгороде. Обложка © Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

ФСБ обнародовала кадры задержания 63-летнего мужчины, готовившего в Белгороде подрыв автомобиля чиновника. Видео операции по пресечению теракта, спланированного украинскими спецслужбами, опубликовала пресс-служба ведомства.

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Белгороде. Видео © Пресс-служба УФСБ России по Белгородской области

На записи видно, как фигурант пересекает кладбище, выходит к полю и извлекает из тайника пакет. Затем он неспешно идёт с этим грузом по городским улицам, пока к нему не подбегают вооружённые оперативники.

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Напомним, в Белгороде сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, целью которого был сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области. По данным следствия, подозреваемым оказался житель Белгородской области 1963 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами. Мужчина прошёл обучение в Киеве, где его готовили к организации тайников, ведению наружного наблюдения, применению средств конспирации, а также обращению со взрывчатыми веществами.

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Юлия Сафиулина
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