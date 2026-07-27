Родина на продажу: ФСБ схватила агента, шпионившего для новозеландских спецслужб

В Хабаровске задержали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии.

Установлено, что злоумышленник инициативно вышел на связь с сотрудниками зарубежной разведки, входящей в альянс «Пять глаз». Действуя из корыстных побуждений, фигурант передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.

Для связи с кураторами подозреваемый применял иностранные почтовые сервисы и мессенджеры. В ходе следственных мероприятий сотрудники ФСБ провели обыск по месту жительства задержанного.

Оперативники обнаружили у фигуранта крупные суммы наличной валюты. Видеокадры, опубликованные силовым ведомством, демонстрируют пачки долларов, изъятые в квартире подозреваемого.

В момент задержания на улице сотрудник органов объявил мужчине, что тот подозревается в совершении преступления по статье 275 УК РФ. Суд уже вынес решение о заключении фигуранта под стражу.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.

«Пять глаз» (англ. Five Eyes, FVEY) — это разведывательный альянс пяти англоязычных государств: Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Страны-участницы являются сторонами многостороннего соглашения UKUSA (United Kingdom – United States of America Agreement), которое регулирует их сотрудничество в области радиоэлектронной разведки. Основная задача — совместный сбор, обработка и обмен данными радиотехнической и радиоэлектронной разведки (SIGINT). Это включает перехват телефонных переговоров, электронных писем, спутниковых каналов связи и интернет-трафика по всему миру.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике трёх россиян, подозреваемых в шпионаже на украинские спецслужбы. Фигуранты 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга и, по версии следствия, собирали данные военного характера, сведения о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о сотрудниках местных органов власти. Возбуждены дела о государственной измене.