«Что под машиной?» ФСБ показала видео задержания москвички после закладки бомбы

ФСБ показала кадры задержания 30-летней россиянки, которую подозревают в подготовке теракта против сотрудника органов безопасности. Женщину схватили сразу после закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль.

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На вопрос сотрудников спецслужб «Что под машиной?» она отвечает: «Бомба» и говорит, что привезла её из Самары.

По версии силовиков, фигурантка транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину. Там она прошла инструктаж по диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию. Затем куратор направил её к тайнику на окраине Самары. Забрав оттуда взрывное устройство, подозреваемая отправилась в Московский регион для организации покушения. Довести задуманное до конца ей не удалось. Оперативники задержали исполнительницу непосредственно возле машины предполагаемой цели.

Против россиянки возбудили дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд отправил её под стражу. Следователи также проверяют действия обвиняемой на признаки государственной измены. Максимальное наказание по этой статье может составить до 20 лет лишения свободы.