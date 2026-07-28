Прошёл обучение в Киеве: ФСБ сорвала попытку подрыва чиновника в Белгороде

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом 28 июля сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, в подготовке преступления подозревается житель Белгородской области 1963 года рождения. В ведомстве утверждают, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и прошёл в Киеве специальное обучение.

Как заявили в ФСБ, подозреваемого обучали организации тайников, наружному наблюдению, применению средств конспирации, а также обращению со взрывчатыми веществами и устройствами.

По версии ведомства, мужчина должен был подорвать автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Следуя полученным инструкциям, он якобы забрал из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств.

Элементы СВУ подозреваемый, как утверждается, хранил в подсобном помещении по месту жительства. Мужчину задержали. Другие обстоятельства дела уточняются.

Ранее в Хабаровске задержали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Установлено, что злоумышленник инициативно вышел на связь с сотрудниками зарубежной разведки, входящей в альянс «Пять глаз». Действуя из корыстных побуждений, фигурант передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.