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28 июля, 06:58

Прошёл обучение в Киеве: ФСБ сорвала попытку подрыва чиновника в Белгороде

ФСБ: В Белгороде сорвали покушение на сотрудника мэрии Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом 28 июля сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, в подготовке преступления подозревается житель Белгородской области 1963 года рождения. В ведомстве утверждают, что мужчина был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины и прошёл в Киеве специальное обучение.

Как заявили в ФСБ, подозреваемого обучали организации тайников, наружному наблюдению, применению средств конспирации, а также обращению со взрывчатыми веществами и устройствами.

По версии ведомства, мужчина должен был подорвать автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Следуя полученным инструкциям, он якобы забрал из тайника компоненты двух самодельных взрывных устройств.

Элементы СВУ подозреваемый, как утверждается, хранил в подсобном помещении по месту жительства. Мужчину задержали. Другие обстоятельства дела уточняются.

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Ранее в Хабаровске задержали 55-летнего местного жителя, обвиняемого в государственной измене. По версии следствия, мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Установлено, что злоумышленник инициативно вышел на связь с сотрудниками зарубежной разведки, входящей в альянс «Пять глаз». Действуя из корыстных побуждений, фигурант передавал иностранцам сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации.

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Оксана Попова
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