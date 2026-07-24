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Регион
24 июля, 07:03

ФСБ задержала в Чите и Иркутске банду грабителей с Дальнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Сотрудники региональных управлений ФСБ по Забайкальскому краю и Иркутской области совместно с местной полицией пресекли деятельность межэтнической группировки, орудовавшей на территории всего Дальневосточного федерального округа. О задержании ключевых фигурантов сообщили в пресс-службе ведомства.

Двоих членов банды взяли в Чите, ещё один попытался уйти от преследования и был пойман в Иркутске. При обысках силовики изъяли травматическое оружие, две боевые гранаты и поддельное удостоверение полицейского.

По данным следствия, преступники поддерживали контакты с аналогичными группами в сопредельных регионах и промышляли грабежами, кражами и вымогательством. В одном из эпизодов они похитили строительную технику стоимостью 6,5 миллиона рублей, планируя перепродать её.

Всех задержанных заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью. Одному из фигурантов дополнительно вменили незаконный оборот взрывчатых веществ. Расследование продолжается.

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Накануне сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике трёх россиян, подозреваемых в шпионаже на украинские спецслужбы. Фигуранты 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга и, по версии следствия, собирали данные военного характера, сведения о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о сотрудниках местных органов власти. Возбуждены дела о государственной измене.

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Юрий Лысенко
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