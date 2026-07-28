СК предложил ужесточить наказание за преступления с применением ИИ

Следственный комитет России подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Ведомство предлагает закрепить этот признак в Уголовном кодексе как обстоятельство, отягчающее наказание.

Бастрыкин заявил «Интерфаксу», что действующие положения не позволяют применять единый подход ко всем подобным деяниям. Сейчас соответствующие признаки включены лишь в отдельные статьи УК.

Новая норма должна охватить весь перечень уголовно наказуемых поступков. По мнению главы СК, точечные изменения быстро устареют из-за стремительного развития цифровых инструментов.

Такие решения, как отметил Бастрыкин, уже могут использоваться при убийствах, доведении до самоубийства, сексуальном насилии, терроризме и экстремизме. Отдельную опасность представляет возможность резко увеличить число потерпевших или масштаб ущерба.

При этом речь не идёт об автоматическом усилении приговора из-за любого гаджета или выхода в сеть. Отягчающий фактор предлагается учитывать, когда ИКТ или ИИ становятся главным средством достижения криминального результата.

В качестве примеров названы кибермошенничество, незаконный оборот данных и атаки на критическую информационную инфраструктуру. Пока инициатива находится на стадии подготовленного проекта, поэтому новые правила еще не действуют.

Ранее на Петербургском международном юридическом форуме продемонстрировали дипфейк с лицом Тома Круза, который использовался как пример современных схем обмана, применяемых мошенниками. Преступления с применением поддельных лиц и голосов стали одним из самых быстрорастущих направлений киберпреступности.