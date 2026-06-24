МВД закрыло пять аналогов «Глаза бога» с данными россиян
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МВД России пресекло деятельность пяти интернет-площадок, занимавшихся продажей персональных данных. Об этом сообщил замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов на Петербургском международном юридическом форуме.
«Нами пресечена деятельность пяти таких площадок, которые продавали персональные данные, наподобие «Глаза бога», — сказал он.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего уроженца Архангельской области по подозрению в незаконной регистрации аккаунтов в мессенджере и передаче их украинским мошенникам. По данным оперативников, с апреля 2026 года он работал на кураторов с Украины и ежемесячно получал за свои услуги $500 на криптокошелёк.
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