МВД закрыло пять аналогов «Глаза бога» с данными россиян

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего уроженца Архангельской области по подозрению в незаконной регистрации аккаунтов в мессенджере и передаче их украинским мошенникам. По данным оперативников, с апреля 2026 года он работал на кураторов с Украины и ежемесячно получал за свои услуги $500 на криптокошелёк.