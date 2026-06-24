«Это точно не Том Круз?»: На ПМЮФ наглядно показали, как аферисты используют дипфейки

На Петербургском международном юридическом форуме продемонстрировали дипфейк с лицом Тома Круза — как наглядный пример убедительности современных схем обмана, которые используют мошенники. Об этом сообщает Mash на Мойке.

На ПМЮФ показали, как мошенники используют дипфейки. Видео © Mash на Мойке

Замначальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов рассказал, что преступления с использованием фейк-лиц и голосов стали одним из самых опасных и быстрорастущих направлений киберпреступности. По его словам, люди верят даже незнакомцам, что уж говорить о голосах и изображениях родственников.

За 2026 год с применением таких технологий обмануты четыре тысячи человек на сумму около двух миллиардов рублей. В качестве примера участникам форума показали пример того, как аферист может использовать, например, лицо голливудского актёра.

«Это точно не Том Круз?», — отреагировал один из участников мероприятия.

Филиппов отметил, что необходимо законодательно закрепить понятие «дипфейк» и ввести специальную маркировку для контента, созданного с помощью ИИ, а также защищать цифровую личность аналогично юридической. Кроме того, он сообщил, что в России заблокировали ещё пять ботов для «пробива» личных данных граждан. Комплекс мер уже дал результат: количество зарегистрированных киберпреступлений снизилось на 31,2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли преступную группу, занимавшуюся телефонным мошенничеством. В банду входили 30 россиян и 20 иностранцев. Злоумышленники действовали через два кол-центра и похищали деньги, в том числе криптовалюту. Возбуждены дела по статьям о мошенничестве и незаконном обороте платёжных средств. Оба кол-центра прекратили работу.