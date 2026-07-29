Павел Дуров объявлен в международный розыск

Руководителю администрации «Telegram» Павлу Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. Основатель мессенджера объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации зафиксированы и документально подтверждены многочисленные случаи использования украинскими спецслужбами популярного среди молодёжи чат-бота «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»*, функционирующего в мессенджере Telegram, с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность посредством обмана и психологического воздействия.

В 2025 году чат-бот «Дайвинчик/Leo»* был включён Роскомнадзором в Единый реестр запрещённых сайтов. Основанием для этого послужило наличие в нём материалов, которые относятся к категориям детской порнографии и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Россия продолжает контакты по восстановлению доступа к Telegram, но пока большой активности со стороны мессенджера нет. Напомним, с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства со стороны мессенджера, в первую очередь — отказ удалять запрещённую информацию. В Госдуме сообщили, что Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями.

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