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27 июля, 14:52

Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Россия продолжает контакты по восстановлению доступа к Telegram, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Напомним, с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства со стороны мессенджера, в первую очередь — отказ удалять запрещённую информацию. В Госдуме сообщили, что Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями.

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Александра Вишнякова
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