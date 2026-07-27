Песков: Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа

Россия продолжает контакты по восстановлению доступа к Telegram, но пока большой активности со стороны мессенджера нет, об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, с 10 февраля 2026 года Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России. Причиной стали многочисленные нарушения законодательства со стороны мессенджера, в первую очередь — отказ удалять запрещённую информацию. В Госдуме сообщили, что Павел Дуров и его представители не выходили на связь с российскими властями.