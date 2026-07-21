Дуров анонсировал запуск встроенного в Telegram криптокошелька Gram

Telegram анонсировал запуск собственного криптокошелька Gram без хранения приватных ключей. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мгновенные криптотранзакции без комиссий для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью», — заявил Дуров.

Криптокошелек Gram будет встроен непосредственно в приложения Telegram и не потребует установки отдельного сервиса. Сроки поэтапного запуска и перечень поддерживаемых криптовалют пока не раскрываются.

Gram — нативная криптовалюта блокчейна The Open Network (TON), первоначально разработанная командой Telegram в 2018 году. Изначально токен носил название Gram, однако после прекращения участия Telegram в проекте из-за претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) криптовалюту переименовали в Toncoin. В июне 2026 года сообщество TON проголосовало за возвращение исторического названия Gram, при этом блокчейн сохранил название The Open Network, а пользователям не потребовалось обменивать или переносить свои активы.