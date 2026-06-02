Дуров «возвращается к истокам» после обвала Toncoin

Переживший обвал токен Toncoin сменит название на GRAM, при этом блокчейн сохранит нынешнее имя — The Open Network (TON). О предстоящем ребрендинге официально сообщил Павел Дуров.

Основатель Telegram напомнил, что именно GRAM изначально должен был стать названием криптовалюты, запуск которой планировался ещё в 2020 году. Теперь проект возвращается к первоначальной концепции. По словам Дурова, процесс переименования займёт около трёх недель. При этом TON останется брендом блокчейн-платформы.

«Мы возвращаемся к истокам и открываем новую главу», — указал бизнесмен.

Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin за год значительно подешевела. За последние 12 месяцев стоимость TON снизилась примерно на 70%: если ранее монета торговалась на уровне около 330 рублей, то сейчас её цена составляет порядка 99 рублей. В связи с этим Павел Дуров ранее решил попробовать на россиянах схему pump and dump.