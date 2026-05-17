17 мая, 14:33

Прокурор Парижа подтвердила, что расследование против Дурова продолжается

Глава прокуратуры Парижа Лор Бекко подтвердила, что французские правоохранительные органы продолжают расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова. По её словам, в настоящее время в отношении него сохраняются определенные меры судебного надзора, а следственные действия продолжаются.

«Расследование (против Дурова) продолжается», — заявила Бекко в эфире радиостанции RTL, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Прокурор не сообщила, когда состоится следующее заседание по делу Дурова, и не уточнила, снова ли его вызовут на допрос во Францию.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Этот инцидент вызвал значительный общественный резонанс и критику по всему миру. Во Франции бизнесмену предъявлены обвинения по более чем десяти статьям, включая уголовные преступления, за которые ему может грозить до десяти лет лишения свободы. В ноябре 2025 года Дурову удалось добиться отмены судебных ограничений на выезд из Франции, после чего он вернулся в Дубай.

Наталья Демьянова
