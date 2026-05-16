Павел Дуров заявил, что соскучился по «иранским фейерверкам» в Дубае

Основатель Telegram Павел Дуров не скупился на похвалу в адрес ПВО ОАЭ. По его словам, система просто «блестяще справилась» с иранскими атаками, которые он метко назвал «иранским фейерверком».

Дуров также провёл резкое сравнение, заявив, что жители ОАЭ, не платя налоги, получают лучшую защиту, чем европейцы, отдающие государству половину своих доходов.

«Дубай снова полон машин и толп людей. Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить», — написал он в соцсетях.

Дуров уже успел окрестить иранские обстрелы «бесплатным фейерверком». В марте он уверенно заявил, что Дубай предлагает большую безопасность, чем Европа, даже с учетом ракетных атак, поскольку уровень преступности в европейских странах вызывает больше опасений.