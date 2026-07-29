ФСБ предъявила обвинения Павлу Дурову в содействии терроризму

В России возбуждено уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

По информации Центра общественных связей ФСБ, руководство мессенджера систематически игнорировало требования российского законодательства. В заявлении ведомства указано, что администрация Telegram не удаляла многочисленные каналы, чаты и боты, которые, по данным спецслужб, активно использовались для подготовки диверсий, координации терактов и кибермошенничества.

Также Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлены и задокументированы многочисленные факты использования спецслужбами Украины популярного в молодёжной среде чат-бота мессенджера «Telegram» — «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья»* для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путём обмана и психологической обработки.

* Внесён в Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.