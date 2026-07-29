В России инициировали блокировку бота «Дайвинчик»* из-за диверсий

Следственный комитет России потребовал ограничить доступ к чат-боту знакомств «Дайвинчик»* в Telegram. Ведомство выявило, что данный ресурс стал инструментом для вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность.

По данным правоохранителей, через этот сервис представители иностранных спецслужб осуществляли вербовку подростков. Злоумышленники использовали популярность площадки среди молодежи, чтобы искать исполнителей для совершения противоправных действий на территории страны.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила: «Во взаимодействии с компетентными органами уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке указанного ресурса». Следователи продолжают работу по выявлению всех лиц, причастных к этой преступной схеме.