Мошенники начали использовать дипфейки для видеозвонков россиянам

Дипфейки в 2026 году стали использовать не только для фальшивых роликов и звонков, но и для обхода корпоративной безопасности, предупредил IT-эксперт Вадим Бондарь. По его словам, всё чаще злоумышленники применяют дипфейки в режиме реального времени: прямо во время видеозвонка они могут менять внешность и голос человека почти без заметных признаков подмены.