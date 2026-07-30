Мошенники начали использовать дипфейки для видеозвонков россиянам
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Дипфейки в 2026 году стали использовать не только для фальшивых роликов и звонков, но и для обхода корпоративной безопасности, предупредил IT-эксперт Вадим Бондарь. По его словам, всё чаще злоумышленники применяют дипфейки в режиме реального времени: прямо во время видеозвонка они могут менять внешность и голос человека почти без заметных признаков подмены.
«Это вывело подобные кибератаки на новый уровень, превратив их из единичных случаев в массовые, масштабируемые инциденты», — отметил собеседник RT.
Одним из рисковых сценариев стали онлайн-собеседования, когда вместо кандидата говорит другой человек, а на экране отображается цифровая копия. Компаниям уже недостаточно визуальной проверки: нужны многофакторная аутентификация и дополнительные способы подтверждения личности, заключил специалист.
Тем временем мошенники начали маскироваться под Росфинмониторинг через чат-боты в Telegram. К слову, Telegram уже стал «любимым кошельком» злоумышленников.
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