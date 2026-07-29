Мошенники начали маскироваться под Росфинмониторинг через чат-боты в Telegram

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупредила граждан о новой схеме мошенничества. Злоумышленники, используя символику ведомства и псевдоним «fedsfm», создают в Telegram фальшивые чат-боты, через которые пытаются связаться с россиянами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мошенники представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-боты в мессенджере Телеграм. Злоумышленники используют символику ведомства, а в имени чат-бота — сокращение «fedsfm», маскируясь под официальный ресурс службы», — заявили в службе.

В ведомстве подчеркнули, что у них нет официальных ботов в мессенджерах и их специалисты никогда не контактируют с гражданами через подобные каналы. В связи с этим граждан призывают не сообщать незнакомцам личные данные, коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут быть отправлены якобы от имени госструктуры.

Ранее мошенники стали чаще создавать в Сети копии магазинов приложений для устройств Apple. В первом полугодии 2026 года число таких инцидентов выросло на 32%. Пик активности пришёлся на июнь и июль. После удаления российских сервисов из App Store пользователи начали искать способы установить недоступные программы через сторонние площадки. Этим воспользовались создатели поддельных ресурсов.