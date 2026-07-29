Мошенники маскируют опасные сайты под магазины приложений Apple

Мошенники стали чаще создавать в Сети копии магазинов приложений для устройств Apple. В первом полугодии 2026 года число таких инцидентов выросло на 32%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Информзащиты».

Пик активности пришёлся на июнь и июль. После удаления российских сервисов из App Store пользователи начали искать способы установить недоступные программы через сторонние площадки. Этим воспользовались создатели поддельных ресурсов.

Около 46% выявленных сайтов предлагали установить банковские приложения или криптовалютные кошельки. Ещё 28% имитировали альтернативные магазины и сервисы для возврата удалённых программ. Остальные распространяли игры, медиасервисы, инструменты с искусственным интеллектом и средства обхода ограничений, рассказал директор Центра противодействия мошенничеству Павел Коваленко. Аналитики Smart Business Alert за последний год выявили 3572 домена, связанных с названиями популярных магазинов приложений. Специалисты признали потенциально опасными 2864 из них.

После удаления приложений VK из App Store в конце июня эксперты обнаружили за неделю 87 новых подозрительных доменов. Неделей ранее их насчитывалось 63. Ещё одна волна пришлась на середину июля, когда приложения VK и «Макс» исчезли из Google Play, рассказал руководитель Smart Business Alert компании ESA PRO Сергей Трухачёв.

«Мошенники переходят от отдельных фишинговых страниц к созданию полноценных экосистем ложного доверия, объединяющих сайты, рекламу, инструкции и каналы поддержки. Один из примеров — кампания FriendlyDealer, включавшая более 1500 поддельных сайтов», — отметил генеральный директор компаний 3side и 4sec Антон Бочкарёв.

Специалисты связывают рост числа поддельных магазинов с повышенным спросом на удалённые приложения. Мошенники дополняют сайты рекламой, инструкциями и каналами поддержки, чтобы вызвать доверие пользователей.

Ранее злоумышленники начали распространять вредоносную программу под видом файла «Обновление телеметрии Windows». После запуска загрузчик похищает данные сессии настольной версии телеграма. Это позволяет получить доступ к аккаунту без пароля и кодов подтверждения. Программа может попасть на компьютер вместе с софтом из непроверенных источников. В МВД посоветовали не открывать подозрительные вложения, избегать сомнительных сайтов и регулярно обновлять систему и приложения.