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Регион
27 июля, 09:37

Кредит на ваше имя? Юрист назвал три способа защититься от оформления займов мошенниками

Юрист Соловьёв: Защититься от мошеннического кредита помогут три группы мер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aleks333

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT систематизировал методы защиты граждан от оформления займов злоумышленниками. Специалист выделил три направления: организационные, технологические и юридические меры.

«К первой группе относится бережное отношение к личным документам, в первую очередь к паспорту. Запрет на ксерокопирование при покупках и немедленное сообщение в полицию в случае кражи или утраты для внесения паспортных данных в соответствующую базу», — рассказал юрист.

Второй блок рекомендаций касается цифровой гигиены. Соловьев предупредил о необходимости избегать переходов по незнакомым ссылкам, ввода кодов из СМС и участия в сомнительных онлайн-голосованиях, а также настоятельно рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» через СМС, TOTP-приложение или биометрию. Эксперт подчеркнул, что эти меры помогут защитить аккаунт от мошенников.

«Регулярно проверяйте вкладку «Безопасность» — «Действия в системе»: если увидите сессию с незнакомого устройства — сразу примите меры, сменив пароль и убедившись в отсутствии текущей угрозы», — посоветовал Соловьёв.

Третья группа мер — юридическая — включает установление самозапрета на кредитование и ограничение на онлайн-операции в банке. Кроме того, юрист напоминает о праве граждан дважды в год бесплатно запрашивать отчёт о своей кредитной истории в бюро кредитных историй.

«Регулярно проверяйте свою кредитную историю. По закону гражданин может бесплатно запросить отчёт в бюро кредитных историй (БКИ) дважды в год. Установив, где хранится кредитная история, оформите подписку: система сама будет присылать оповещения, если кто-то запросит вашу кредитную историю (например, при оформлении кредита)», — заключил специалист.

В случае утери смартфона Соловьёв настоятельно советует немедленно блокировать мобильное приложение банка через колл-центр. Комплексный подход, по его мнению, значительно снижает риск стать жертвой мошенников.

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Ранее МВД России опубликовало рекомендации для граждан, ставших жертвами мошенников, советуя при передаче данных или переводе денег немедленно блокировать карты, менять пароли и обращаться в банк и полицию. В ведомстве также предупредили, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не предлагают устанавливать приложения и не требуют перевода на «безопасные счета».

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Анастасия Никонорова
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