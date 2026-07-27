Кредит на ваше имя? Юрист назвал три способа защититься от оформления займов мошенниками

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT систематизировал методы защиты граждан от оформления займов злоумышленниками. Специалист выделил три направления: организационные, технологические и юридические меры.

«К первой группе относится бережное отношение к личным документам, в первую очередь к паспорту. Запрет на ксерокопирование при покупках и немедленное сообщение в полицию в случае кражи или утраты для внесения паспортных данных в соответствующую базу», — рассказал юрист.

Второй блок рекомендаций касается цифровой гигиены. Соловьев предупредил о необходимости избегать переходов по незнакомым ссылкам, ввода кодов из СМС и участия в сомнительных онлайн-голосованиях, а также настоятельно рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах» через СМС, TOTP-приложение или биометрию. Эксперт подчеркнул, что эти меры помогут защитить аккаунт от мошенников.

«Регулярно проверяйте вкладку «Безопасность» — «Действия в системе»: если увидите сессию с незнакомого устройства — сразу примите меры, сменив пароль и убедившись в отсутствии текущей угрозы», — посоветовал Соловьёв.

Третья группа мер — юридическая — включает установление самозапрета на кредитование и ограничение на онлайн-операции в банке. Кроме того, юрист напоминает о праве граждан дважды в год бесплатно запрашивать отчёт о своей кредитной истории в бюро кредитных историй.

«Регулярно проверяйте свою кредитную историю. По закону гражданин может бесплатно запросить отчёт в бюро кредитных историй (БКИ) дважды в год. Установив, где хранится кредитная история, оформите подписку: система сама будет присылать оповещения, если кто-то запросит вашу кредитную историю (например, при оформлении кредита)», — заключил специалист.

В случае утери смартфона Соловьёв настоятельно советует немедленно блокировать мобильное приложение банка через колл-центр. Комплексный подход, по его мнению, значительно снижает риск стать жертвой мошенников.

Ранее МВД России опубликовало рекомендации для граждан, ставших жертвами мошенников, советуя при передаче данных или переводе денег немедленно блокировать карты, менять пароли и обращаться в банк и полицию. В ведомстве также предупредили, что настоящие сотрудники банков и госорганов никогда не запрашивают СМС-коды, не предлагают устанавливать приложения и не требуют перевода на «безопасные счета».