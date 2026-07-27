«Одиссея» за 12 рублей: Мошенники грабят россиян через фальшивые киносайты

Мошенники начали создавать сайты с предложением посмотреть фильм «Одиссея» за 12 рублей, чтобы получить данные банковских карт пользователей. Об этом РИА «Новости» сообщили в «Лаборатории Касперского».

По данным экспертов, после оформления такой «подписки» с карты действительно списывается небольшая сумма, но затем злоумышленники могут провести дополнительные списания и вывести оставшиеся средства.

Другая схема связана с Telegram-ботами. Пользователям предлагают получить специальный код для доступа к фильму, после чего фиксируют активность жертвы и перенаправляют её на сторонние мошеннические сайты.

Эксперты отмечают, что подобные ресурсы создают не только для российских пользователей. Фальшивые страницы появляются и для зрителей из других стран, которым обещают бесплатный просмотр фильма с дубляжом на разных языках.

Для убедительности мошенники размещают поддельные отзывы и оценки зрителей. При попытке запустить видео появляется фальшивый плеер с требованием зарегистрироваться для разблокировки контента.

Во время регистрации пользователей просят указать личные данные, создать пароль и ввести банковские реквизиты под предлогом активации бесплатной пробной версии. В компании предупредили, что это может привести к утечке информации и финансовым потерям.

Мошенники также начали маскировать вредоносную программу под файл «Обновление телеметрии Windows». После запуска программа может похищать данные сессий мессенджеров и давать доступ к аккаунтам без пароля и кодов подтверждения. Пользователей призвали не скачивать файлы из непроверенных источников.