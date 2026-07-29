Заказал такси и обчистил водителя: В МВД рассказали о новой схеме мошенников, угрожающей сфере услуг

Аферисты придумали новый способ обмана, и теперь их целью стали таксисты. Об этом сообщают в телеграм-канале в управления МВД по борьбе с противоправным использованием информационных технологий.

В опубликованном сообщении разъясняется схема мошенничества: злоумышленники создают заказ, указывая в примечаниях способ оплаты по банковской карте, после чего они связываются с водителем выманивают у него реквизиты карты и секретный код из СМС-уведомления.

Получив реквизиты и код из сообщения, преступники входят в банковское приложение водителя и списывают его деньги.

В киберполиции подчеркнули, что подобным образом мошенники могут действовать и против других людей, работающих в сфере услуг. Там снова напомнили: нельзя сообщать посторонним номер карты, CVC-код и личные данные.

До этого в МВД рассказали ещё об одной уловке — с «забытой» картой. Аферисты специально оставляют банковскую карту в банкомате, а когда случайный прохожий берёт её, появляется мнимый владелец со свидетелями. Они обвиняют человека в попытке кражи и предлагают решить вопрос на месте за деньги.