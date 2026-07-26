МВД предупредило о новой схеме мошенников с «забытой» банковской картой

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, чтобы подставить случайного прохожего. Об этом пишет ТАСС.

После того как человек замечает карту или берёт её в руки, появляется якобы владелец вместе со свидетелями. Они обвиняют прохожего в попытке кражи и предлагают «урегулировать вопрос на месте» за денежное вознаграждение.

Кроме того, в МВД сообщили о другой набирающей популярность схеме социальной инженерии. Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками банка, и заявляют, что счета якобы заблокированы системой «Антифрод» из-за подозрений в причастности к дропперской деятельности, после чего пытаются выманить деньги или получить доступ к банковским данным.

Ранее Life.ru рассказывал, что аферисты придумали новый способ обмана детей: под видом редких артефактов и доступа к закрытым функциям в онлайн-играх они выманивают данные банковских карт родителей.