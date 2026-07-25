Редкий скин за деньги родителей: Мошенники обманывают детей через онлайн-игры

Аферисты придумали новый способ обмана детей: под видом редких артефактов и доступа к закрытым функциям в онлайн-играх они выманивают данные банковских карт родителей. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев.

«Летние каникулы — время, когда дети и подростки проводят в онлайн-играх больше обычного, и этим активно пользуются злоумышленники», — отметил он

По словам эксперта, детям обещают редкие предметы, скины или особые возможности в игре, а затем присылают ссылки на фальшивые сайты или просят войти через сторонние сервисы. В итоге преступники получают доступ к аккаунту или личным данным ребёнка.

Лунев отметил, что часть схем целится не на игровой профиль ребёнка, а сразу на деньги взрослых. Ребёнку под видом заданий для получения игровых предметов предлагают сфотографировать экран родительского телефона, назвать коды из смс или самому перевести деньги через банковское приложение. Иногда мошенники выдают себя за техподдержку игры и так вытягивают коды от других личных сервисов.

Отдельно эксперт советует позаботиться о защите самого аккаунта. Он напомнил, что за игровым профилем стоят годы прогресса и собранная коллекция предметов, а порой к нему привязаны и платёжные данные, поэтому нужен сложный уникальный пароль и обязательно включённая двухфакторная аутентификация.

Специалист в сфере кибербезопасности акцентирует внимание на двух важных мерах предосторожности: во-первых, следует исключить привязку главных платёжных средств к аккаунтам детей, а во-вторых — обязательно задействовать встроенные ограничительные режимы на каждом устройстве, к которому имеет доступ ребёнок.

А ранее журналист Андрей Медведев рассказал о другой схеме, в которую втягивают детей. Первую жертву находят в играх, соцсетях или мессенджерах и, представившись сотрудниками ФСБ или МВД, убеждают ребёнка вынести из дома ключи и спрятать их в условленном месте. Параллельно кураторы обрабатывают другого подростка, которому поручают забрать связку из тайника.