Родителей предупредили о новой схеме мошенников, из-за которой дети становятся соучастниками краж

Мошенники начали вовлекать детей в многоэтапную схему, участники которой даже не знают друг друга. Об этом предупредил журналист Андрей Медведев, призвав родителей подробно обсудить угрозу с подростками.

Первую жертву злоумышленники находят в онлайн-играх, социальных сетях или мессенджерах. Представившись сотрудниками ФСБ или МВД, они убеждают ребёнка вынести из дома ключи и спрятать их в названном месте якобы ради помощи правоохранителям.

Параллельно кураторы обрабатывают другого несовершеннолетнего. Ему также рассказывают о «секретной операции», поручают забрать связку из тайника, проникнуть в незнакомую квартиру и вынести оттуда ценности.

Похищенное подростку предлагают продать в ломбарде, на рынке или через другие площадки. Вырученные деньги требуют перевести на якобы защищённый государственный счёт.

«Схема с одной стороны простая, с другой стороны жестче тех, что были раньше», — отметил Медведев. Первый ребёнок фактически открывает преступникам доступ к жилью своей семьи, а второй рискует стать фигурантом уголовного дела о краже.

По словам журналиста, подобные случаи всё чаще фиксируют в крупных российских городах. Организаторы рассчитывают на доверчивость детей, страх за родителей и желание помочь людям, представившимся силовиками.

Медведев призвал взрослых регулярно объяснять подросткам, что настоящие правоохранители не проводят операции по телефону и не просят несовершеннолетних прятать ключи, забирать имущество или переводить деньги.

Ранее в Петербурге мошенники убедили ребёнка спрятать ключи от квартиры в детской коляске у дома. После этого сообщник проник внутрь и вынес деньги, украшения и технику общей стоимостью около 2,5 миллиона рублей.