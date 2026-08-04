Фантасты хотели нас напугать, а создали вишлист: 8 технологий из книг и кино, которые мы хотим себе

Антиутопию не только интересно смотреть, но и читать. Вероятно, этот жанр цепляет непредсказуемостью, фантастическими представлениями о будущем и героями, которые идут против системы. Конечно, не самое простое чтиво, но зато какое интересное! Но больше всего в этих историях цепляют технологии, от которых вы бы точно не отказались в реальной жизни. Life.ru пофантазировал и собрал 8 фич из популярных книг и фильмов, которые хочется забрать себе. Обсудим?

Менять тело вместо того, чтобы умирать, как в романе «Видоизменённый углерод» Ричарда Моргана

Как в романе «Видоизменённый углерод» люди научились не умирать и почему вы бы тоже так хотели? 8 технологий из антиутопий, которые нужны всем. Фото © Кадр из фильма «Видоизменённый углерод», режиссёры Ута Бризвитц и др., сценаристы Ричард Морган и др.

В мире романа «Видоизменённый углерод», написанном Ричардом Морганом в 2002 году, человеческое сознание хранится в специальном стеке и после смерти тела может быть загружено в новую физическую оболочку. Люди меняют оболочки, переживают несчастные случаи и даже путешествуют между планетами в виде цифровых данных. Сам главный герой начинает историю в чужом теле спустя долгое время после гибели прежнего тела.

Возможность спасти человека после смертельной травмы или переселить его сознание в здоровое тело кажется едва ли не главным медицинским чудом. Она могла бы подарить дополнительные годы тем, чьи болезни сегодня считаются неизлечимыми. В романе богачи покупают молодые оболочки, выращивают клонов и хранят резервные копии сознания, тогда как остальным достаются случайные тела или долгие годы цифрового заключения.

Загрузить новый навык прямо в мозг, как в «Матрице»

8 технологий из антиутопий, которые нужны всем: навык из «Матрицы», от которого вы бы не отказались. Фото © Кадр из фильма «Матрица», режиссёры/сценаристы Лана Вачовски, Лилли Вачовски

Одна из самых полезных технологий показана в фильме «Матрица». В сознание Нео одну за другой загружают программы боевых искусств, после чего герой открывает глаза и произносит: «Я знаю кунг-фу». Никаких годов тренировок, синяков и растяжек, всего несколько секунд в кресле, и нужный навык уже на месте. Позже Тринити таким же способом получает умение управлять вертолётом.

В реальной жизни большинство людей наверняка начали бы не с кунг-фу. Кто-то мгновенно выучил бы английский, кто-то освоил программирование, а кто-то наконец понял бы, как работают сводные таблицы. Особенно ценной такая функция стала бы для врачей, спасателей и пилотов, которым приходится годами накапливать знания и оттачивать техники на практике.

Больше никогда не печатать руками, как в романе «1984» Джорджа Оруэлла

Роман Джорджа Оруэллв «1984»: 8 технологий из антиутопий, которые нужны всем. Фото © Кадр из фильма «1984», режиссёр Майкл Рэдфорд, сценарист Джордж Оруэлл

В Министерстве правды Уинстон Смит работает не за компьютером и даже не за пишущей машинкой. Перед ним стоит речепис — устройство, в которое герой диктует исправленные версии старых статей. Машина превращает голос в текст, а Уинстону остаётся только отправлять готовые указания дальше. Для книги, вышедшей в 1949 году, это пугающе точное описание голосового ввода, которым сегодня умеет пользоваться любой смартфон. Правда, современная версия всё ещё далека от идеала. Хочется, чтобы речепис не просто записывал каждое «э-э-э», а сам расставлял знаки препинания, убирал повторы и превращал десятиминутный поток мыслей в аккуратный рабочий текст на пару абзацев.

Отправить на работу идеального двойника, как в фильме «Суррогаты»

Фильм «Суррогаты» 2009 года: 8 технологий из антиутопий, которые нужны всем. Фото © Кадр из фильм «Суррогаты», режиссёр Джонатан Мостоу, сценаристы Майкл Феррис, Джон Бренкето и др.

В фантастическом боевике «Суррогаты» 2009 года люди почти перестали выходить из дома. Вместо них по улицам ходят дистанционно управляемые андроиды: молодые, красивые, сильные и практически неуязвимые. Настоящий человек лежит в специальном кресле, видит глазами своего двойника и чувствует всё, что происходит с ним. Можно выбрать другую внешность, забыть о физических ограничениях и отправить суррогата туда, куда самому идти страшно или просто лень.

Для опасных производств, спасательных операций и работы в заражённых зонах идея почти идеальна. Да и возможность послать безупречного двойника на утреннее совещание, пока вы лежите в пижаме, наверняка сделала бы технологию мировым хитом. В фильме люди настолько привыкают к улучшенным телам, что стесняются друг друга настоящих. Поэтому нам нужен суррогат на восемь рабочих часов, а не вместо собственной личности.

Уйти в отпуск с помощью одной таблетки, как в романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли

8 технологий из антиутопий, от которых вы бы точно не отказались: уйти в отпуск с помощью таблетки. Фото © Кадр из фильма «О дивный новый мир», режиссёр Берт Бринкерхофф, сценарист Олдос Хаксли

Жители Мирового государства почти не грустят, не тревожатся и не остаются наедине с неприятными мыслями. При первых признаках душевного дискомфорта они принимают сому — препарат, который приносит спокойствие, приятные ощущения и позволяет ненадолго сбежать от реальности. Небольшая доза поднимает настроение, а большая отправляет человека в продолжительный «отпуск», для которого не нужны ни билеты, ни чемоданы.

После тяжёлой рабочей недели идея звучит подозрительно заманчиво: проглотить таблетку, полностью отдохнуть и вернуться без тревоги, похмелья и десятка непрочитанных сообщений. Только у Хаксли сома нужна не для заботы о людях, а для управления ими. Она не решает ни одной проблемы, подавляет сильные чувства и делает общество удобным для власти. Более того, постоянное бегство от реальности оказывается совсем не безвредным. Поэтому нам пригодилось бы лишь невозможное лекарство, которое безопасно снимает стресс, но не отнимает способности думать, спорить и быть несчастными, когда на то есть причины.

Вылечить всё за несколько минут, как в фильме «Элизиум: Рай не на Земле»

Вылечить всё за несколько минут, как в фильме «Элизиум: Рай не на Земле» 2013 года: 8 технологий из антиутопий, от которых вы бы точно не отказались. Фото © Кадр из фильма «Элизиум: Рай не на Земле», режиссёр/сценарист Нил Бломкамп

В «Элизиуме» жители перенаселённой Земли болеют, стареют и умирают, пока обитатели роскошной орбитальной станции пользуются медицинскими капсулами. Достаточно лечь внутрь, чтобы устройство просканировало организм, поставило диагноз и устранило тяжёлую болезнь или травму. Такие аппараты способны вылечить лейкемию и восстановить человека после повреждений, которые сегодня кажутся несовместимыми с жизнью.

Из всей подборки это, пожалуй, технология, ради которой человечество согласилось бы простить фантастам почти всё. Никаких месяцев ожидания, мучительных процедур и врачебных ошибок — только автоматическая диагностика и лечение. Но именно медицинская капсула делает социальное неравенство в фильме особенно страшным: чудо уже создано, просто доступ к нему получили не все. Поэтому в наш вишлист она попадает только при одном условии — никаких закрытых орбитальных клиник для избранных.

Выбрать себе настроение на весь день, как в «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа К. Дика

8 технологий из антиутопий, от которых вы бы точно не отказались. Фото © Wikipedia / Agavekonyvek

У Рика Декарда и его жены Айрен есть орган настроения Пенфилда. Достаточно набрать нужную комбинацию цифр, чтобы почувствовать бодрость, желание работать, спокойствие или даже заранее запланированную печаль. Эмоции в мире романа становятся ещё одной бытовой настройкой: почти такой же простой, как яркость экрана или громкость музыки.

Наверняка многие начали бы утро с режима «хочу встать с кровати», перед работой включали концентрацию, а вечером — способность не думать о незакрытых задачах. Такой прибор мог бы облегчить жизнь людям, которых собственные эмоции захватывают в самый неподходящий момент. Но вместе с удобством появляется неприятный вопрос: если настроение выбрано по коду, действительно ли оно принадлежит человеку? Нам пригодился бы регулятор, который помогает переживать чувства, а не полностью заменяет их готовой программой.

Завести голографического ИИ-помощника, как в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

8 технологий из книг и фильмов, которые мы хотим себе: ИИ-помощник из фильма «Бегущий по лезвию 2049». Фото © Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049», режиссёр Дени Вильнёв, сценаристы Майкл Грин и др.

У офицера Кея из «Бегущего по лезвию 2049» 2017 года есть Джой — искусственный интеллект в виде реалистичной голограммы. Она появляется в квартире, меняет одежду одним движением, поддерживает разговор и подстраивается под настроение владельца. С переносным устройством Джой может покидать дом и сопровождать Кея, поэтому из обычной программы постепенно превращается для него в самого близкого человека. Романтическую часть можно оставить киберпанку, а вот объёмный ИИ-помощник пригодился бы и сегодня. Он мог бы переводить разговоры, показывать маршрут прямо в комнате, разбирать документы или объяснять сложную тему не в маленьком окне смартфона, а на наглядных моделях.

Кстати, ещё было бы неплохо делегировать уборку и бытовые дела каким-нибудь роботам, согласны? Между прочим, в Сан-Франциско запустили сервис, в котором человекоподобные роботы пылесосят, собирают мусор и убирают квартиры за 30 долларов в час. Правда, без людей они пока не справляются. Life.ru рассказал, как устроен клининг нового поколения и когда роботы смогут заменить обычных уборщиков.