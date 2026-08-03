За $30 в час: В США запустили клининг нового поколения

В Сан-Франциско запустили сервис уборки с помощью гуманоидных роботов, которые пока работают не полностью самостоятельно. Стартап Tau Robotics отправляет человекоподобные машины в квартиры и офисы клиентов, где они выполняют бытовые задачи за $30 в час. На первом этапе воспользоваться услугой могут только приглашённые участники программы, которые могут подать заявки на сайте проекта.

В Сан-Франциско начали тестировать роботов для уборки квартир. Видео © X / Alexander Koch

Роботы компании способны пылесосить полы, очищать поверхности, собирать мусор и убирать разбросанные предметы. В Tau Robotics отмечают, что машины должны работать не по фиксированному сценарию, а адаптироваться к разным помещениям и условиям внутри реальных домов. Однако до полностью автономных домашних помощников технологии ещё не дошли. Сейчас действия гуманоидов контролируют операторы, которым помогает искусственный интеллект. Такой подход позволяет компании собирать данные о работе роботов в настоящих квартирах и постепенно сокращать участие человека.

Компания заявляет, что именно сбор данных является ключевой частью стратегии Tau Robotics. Она разрабатывает универсальный искусственный интеллект для роботов, который должен позволить машинам самостоятельно обучаться в реальном мире, анализируя собственные ошибки и способы их исправления.

Первый коммерческий этап проекта — домашняя уборка. В компании считают, что такая среда подходит для обучения гуманоидов: квартиры отличаются друг от друга, а роботу приходится сталкиваться с множеством непредсказуемых ситуаций. В будущем Tau рассчитывает превратить подобных машин в более универсальных бытовых помощников. Сейчас у стартапа есть три робота — Chelsea, Elon и Tony.

Ранее в Нью-Йорке приостановили проект по внедрению человекоподобного робота Салли. Этот андроид стоимостью около 60 тысяч долларов должен был помогать старшеклассникам изучать программирование, искусственный интеллект и робототехнику. Протесты начались из-за связей производителя Realbotix с RealDoll, компанией, создающей гиперреалистичных кукол и роботов для взрослых. Realbotix отвергли обвинения, что Салли — переделанная секс-кукла. Они утверждают, что образовательные роботы и продукция для взрослых разрабатываются разными подразделениями с независимыми командами.