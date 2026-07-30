Первую робо-учительницу в США не пустили на работу из-за пикантного происхождения

Школьный округ Саламанка в штате Нью-Йорк приостановил проект по внедрению человекоподобного робота Салли. Андроид стоимостью около 60 тысяч долларов должен был помогать старшеклассникам изучать программирование, искусственный интеллект и робототехнику. Одной из главных причин протестов стали связи производителя Realbotix с компанией RealDoll, выпускающей гиперреалистичных кукол и роботов для взрослых.

«Роботу от компании, связанной с секс-куклами, не место в наших классах», — заявила глава профсоюза учителей штата Нью-Йорк Мелинда Персон, передаёт NPR.

В Realbotix отвергли обвинения в том, что Салли представляет собой переделанную секс-куклу. Там утверждают, что образовательных роботов и продукцию для взрослых выпускают независимые подразделения с разными командами, технологиями и производственными процессами.

Родители и педагоги также потребовали объяснить, как система будет собирать и хранить информацию об учениках. Профсоюз, кроме того, увидел в эксперименте возможный первый шаг к замене живых учителей искусственным интеллектом.

Власти округа заверяют, что робот не будет записывать разговоры, передавать личные данные производителю или получать ответы из открытого интернета. Проект останется на паузе, пока школа согласовывает дополнительные меры защиты информации.

Ранее сообщалось, что в техасской частной школе Alpha School академические предметы преподаются с помощью ИИ-репетиторов, а традиционных учителей заменили «гиды», которые следят за дисциплиной и мотивацией. Учебный день включает два часа работы с адаптивными программами, остальное время посвящено практическим занятиям, публичным выступлениям и бытовым навыкам.