Учителей заменили нейросети: В мире уже работает школа без привычных педагогов

В американском штате Техас работает частная Alpha School, где традиционных учителей заменили нейросети. Академические предметы школьники изучают с AI-репетиторами, а люди в классах выполняют другую роль.

По данным The Free Press, в школе нет педагогов в привычном смысле. Вместо них есть «гиды»: они следят за дисциплиной, мотивацией и общим процессом, но не ведут уроки по математике, языкам или естественным наукам.

Учебный день устроен необычно. Около двух часов дети занимаются за ноутбуками с искусственным интеллектом, который подстраивает программу под темп конкретного ученика.

Остальное время отводят на практические занятия и «жизненные навыки». Школьники учатся публичным выступлениям, сборке мебели и другим прикладным вещам, которые, по замыслу авторов проекта, должны пригодиться за пределами класса.

Основатели Alpha School утверждают, что такая модель помогает детям осваивать материал вдвое быстрее сверстников из обычных школ. При этом речь идёт о частном и дорогом образовательном эксперименте.

Одним из главных сторонников проекта стал миллиардер Джо Лимандт. Он вложился в развитие школы, перевёл туда своих детей и, как сообщается, выделил 1 млрд долларов на разработку собственного программного обеспечения.

Обучение в Alpha School стоит от 40 до 75 тысяч долларов в год в зависимости от кампуса. Поэтому пока это скорее эксперимент для обеспеченных семей, чем массовая замена обычных школ искусственным интеллектом.