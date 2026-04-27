27 апреля, 19:29

Вывести на чистую воду: Рособрнадзор предложил единственный способ спасти домашние задания от ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / as-artmedia

В последние дни родители и учителя обсуждали новость, от которой у многих загорелись глаза: якобы домашние задания в школах могут отменить из-за развития искусственного интеллекта. Но, как говорится, сказка – ложь. Рособрнадзор официально опроверг эти слухи.

В ведомстве заявили, что отменять домашние задания никто не собирается. Однако признают очевидное: нейросети уже вовсю решают задачи за школьников, и с этим что-то нужно делать. Поэтому домашку ждёт не ликвидация, а серьёзная трансформация с учётом современных технологий.

В заявлении руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева подчёркивается, что использование ИИ для выполнения уроков ни в коем случае не должно подменять самостоятельную работу ученика. Иначе учитель просто не сможет понять, усвоил ребёнок материал или нет.

Отдельно в ведомстве затронули больную тему для многих семей – бесконечные домашние задания по всем предметам. Учителям предписано выдавать задания на следующий урок непосредственно на занятии, а не скидывать их родителям в мессенджеры после шести вечера. Если школа пользуется электронным журналом, педагог обязан внести всю информацию туда не позднее окончания учебного дня. Никаких «забыл», «потом» и «а вы что, не в курсе?».

Рособрнадзор объявил предостережения двум вузам
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал домашние задания, которые без проблем выполняет ИИ, абсолютно бессмысленными. По его словам, единственный случай, когда такая работа ещё имеет ценность – если учитель может проверить, делал ли ученик сам. Музаев уточнил, что это не касается гуманитарных дисциплин: стихи и пересказы нейросеть за ребёнка не выучит. А вот для точных наук и ряда направлений в вузах это уже «большой вызов», требующий серьёзных решений.

Юния Ларсон
