Вывести на чистую воду: Рособрнадзор предложил единственный способ спасти домашние задания от ИИ

В последние дни родители и учителя обсуждали новость, от которой у многих загорелись глаза: якобы домашние задания в школах могут отменить из-за развития искусственного интеллекта. Но, как говорится, сказка – ложь. Рособрнадзор официально опроверг эти слухи.

В ведомстве заявили, что отменять домашние задания никто не собирается. Однако признают очевидное: нейросети уже вовсю решают задачи за школьников, и с этим что-то нужно делать. Поэтому домашку ждёт не ликвидация, а серьёзная трансформация с учётом современных технологий.

В заявлении руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева подчёркивается, что использование ИИ для выполнения уроков ни в коем случае не должно подменять самостоятельную работу ученика. Иначе учитель просто не сможет понять, усвоил ребёнок материал или нет.

Отдельно в ведомстве затронули больную тему для многих семей – бесконечные домашние задания по всем предметам. Учителям предписано выдавать задания на следующий урок непосредственно на занятии, а не скидывать их родителям в мессенджеры после шести вечера. Если школа пользуется электронным журналом, педагог обязан внести всю информацию туда не позднее окончания учебного дня. Никаких «забыл», «потом» и «а вы что, не в курсе?».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал домашние задания, которые без проблем выполняет ИИ, абсолютно бессмысленными. По его словам, единственный случай, когда такая работа ещё имеет ценность – если учитель может проверить, делал ли ученик сам. Музаев уточнил, что это не касается гуманитарных дисциплин: стихи и пересказы нейросеть за ребёнка не выучит. А вот для точных наук и ряда направлений в вузах это уже «большой вызов», требующий серьёзных решений.