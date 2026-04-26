«Смысла в этом нет»: В Рособрнадзоре заявили об утрате ценности домашнего задания из-за ИИ

Если домашнее задание без проблем выполняется искусственным интеллектом, то никакой ценности в нём нет. Об этом заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если то, что задаётся учителем, решается искусственным интеллектом, то, я как родитель говорю, смысла в этом задании нет. Будет единственный смысл, если учитель попытается вывести ученика на чистую воду: сам делал или нет», – сказал Музаев.

Глава ведомства уточнил, что это не касается гуманитарных заданий, где нужно выучить стихотворение или пересказать текст, – там ИИ не заменит ученика. Но если нейросеть способна просто прорешать задание за ребёнка, это «большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений».

«Здесь нужны серьёзные решения», – подчеркнул Музаев.

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье ИИ-помощник помогает учителям проверять тетради. Нейросеть анализирует фотографии страниц и находит ошибки, ускоряя процесс в шесть раз. В сентябре 2026 года проект планируют распространить на все школы региона.