В Подмосковье ИИ-помощник в шесть раз ускорил проверку школьных тетрадей

В четырёх районах Московской области — Дмитрове, Щелково, Мытищах и Богородском округе — запустили пилотный проект с искусственным интеллектом для проверки ученических работ. Нейросеть анализирует фотографии страниц тетрадей и находит ошибки, что ускоряет процесс проверки в шесть раз.

Учитель делает снимки работ прямо в классе и загружает их в систему. Искусственный интеллект распознаёт текст, предлагает предварительную оценку и комментарий. Педагог может подтвердить или скорректировать отметку перед внесением в электронный журнал. Это избавляет от необходимости носить домой стопки тетрадей и позволяет сосредоточиться на методической работе, рассказывает 360.ru.

В сентябре 2026 года проект планируют распространить на все школы региона. В системе также предусмотрена функция обратной связи — учителя могут оставлять рекомендации для улучшения работы алгоритма.

Ранее Минцифры подготовило законопроект, который обяжет организации предоставлять услуги без применения нейросетей по желанию клиента. Сейчас документ проходит согласование, ориентировочно он должен вступить в силу 1 сентября 2027 года.